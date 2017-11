"Singin' in the rain" s'installe dans la nef du Grand Palais

Chanter et danser sous la pluie, la mélodie a marqué l'histoire de la comédie musicale. Singin' in the rain, le chef d'œuvre immortalisé par Gene Kelly et Debbie Reynolds revient au théâtre sous la plus grande verrière d’Europe, au Grand Palais. Nous avons assisté aux ultimes répétitions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.