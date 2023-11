"Je me suis laissée avoir" : attention aux escrocs dans le sillage des intempéries

Moins d'une semaine après la tempête, les gendarmes du Finistère redoublent de vigilance. Il s'agit d'une opération prévention, car les victimes de la tempête sont la cible de démarchages abusifs depuis quelques jours. Une habitante en a fait les frais ce week-end. "Je me suis laissée avoir par ce qu'ils paraissaient, ce qui était écrit sur la voiture, le flyer... je me suis laissée avoir", se désole-t-elle. Ce lundi 6 novembre 2023, elle vient déposer plainte, mais sur le moment, elle n'a rien vu venir. Les démarcheurs lui promettent une remise en état rapide de son toit. Mais la somme demandée est exorbitante, 900 euros pour une heure de travail. À la gendarmerie de Quimper, des dizaines de signalements ont été reçus. L'un d'entre eux a permis à ce service de retrouver la trace de trois malfaiteurs. "Ces personnes proposaient de bâcher les toits des sinistrés pour 2 500 euros", explique l'adjudante cheffe Dominique Tibulle, analyste en recherche criminelle à la gendarmerie de Quimper. Dans le cas d'un sinistre, les forces de l'ordre rappellent qu'il est préférable de contacter directement des artisans connus et de ne pas répondre aux démarchages. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau