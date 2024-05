Siphonnage, intrusions : les engins de chantier, cibles des voleurs

Début mai, Remy, dirigeant de l'entreprise de levage Adekma, a subi trois intrusions en une semaine. À chaque fois, c'est pour un vol de carburant. Ces vols deviennent si fréquents qu'il préfère se faire voler que se faire casser son matériel. En plus de ses caméras, Lem-Equipement, société de matériels des travaux publics, a investi dans des clôtures, pour un coût total de 6 000 euros. Malheureusement, cela n'a pas suffi. "Récemment, il y a un mois, nous nous sommes fait voler des mini-pelles.", s'exprime Anne Lemarchand, dirigeante. Un cambriolage de plus de 200 000 euros. Ces vols deviennent leur quotidien. Chez VERT-LEM, magasin de motoculture, tous les ans les tronçonneuses sont volées. Alors Gaël Gobin, le directeur, n'a plus le choix que de ne plus exposer les matériels. À chaque cambriolage, ses cotisations d'assurance augmentent de quinze à 20%. Il a même failli perdre son contrat d'assurance. Pour éviter une telle situation, il ne voit qu'une dernière solution : essayer de mettre un vigile. Les gérants nous ont confié se sentir impuissants et isolés face à ce fléau. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec