ENQUÊTE - Elles sont harcelées sur des sites de revente de vêtements

Pour vendre les vêtements qu'elle ne porte plus, Emilie s'est récemment inscrite sur Vinted, un site spécialisé dans la seconde main. Elle y porte des photos d'elle, portant les vêtements. Mais après deux semaines, elle a finalement renoncé. En réponse à ces annonces, pourtant sans équivoque, des hommes cachés derrière un pseudo lui envoient quasi quotidiennement des messages privés inappropriés. Le cas d'Emilie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce site est extrêmement populaire, utilisé par un Français sur trois. Et ce type de comportement semble s'être banalisé. De nombreuses femmes nous ont envoyé des messages déplacés qu'elles reçoivent sur la plateforme. Contactée, l'entreprise invite les utilisatrices à signaler les personnes qui les importunent. Certains comptes à l'origine des messages qui nous ont été transmis ont effectivement été supprimés après signalement. Mais le problème ne disparait pas pour autant. Rien n'empêche les auteurs de créer un nouveau compte. Et ce n'est pas le seul site concerné. Nous avons fait le test sur Leboncoin, également utilisé pour vendre des vêtements d'occasion et nous avons eu le même résultat. Là, encore, l'entreprise assure tout faire pour lutter contre ces comportements. Selon les experts, les femmes concernées ne doivent surtout pas hésiter à porter plainte. En cas de cyberharcèlement, l'auteur encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Derre, S. Iorgulescu