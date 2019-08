Sites touristiques : l'invasion créée par les réseaux sociaux

La Tour Eiffel fait partie des incontournables pour se faire photographier. Désormais, des lieux, qui jusque-là étaient très discrets, sont envahis par les instagrameurs. C'est le cas de la rue Crémieux, l'une des plus colorées de Paris. Autre rendez-vous de ces touristes, la commune de Gordes, où un monticule de pierre offre une vue imbattable. Les habitants, eux, sont excédés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.