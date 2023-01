Six ans après : le crâne d'Éric Foray retrouvé dans le Vercors

Depuis le 16 septembre 2016, Éric Foray était introuvable. Plus de six ans après sa disparition, son crâne a récemment été retrouvé dans les massifs du Vercors. Une découverte macabre qui intrigue les enquêteurs. Pour Régis Pique, son compagnon, c'est la fin d'une insupportable attente car il pourra maintenant faire un deuil. Les circonstances de cette horrible découverte sont pour le moment inconnues. Selon le parquet de Valence, les causes du décès d'Éric Foray restent à découvrir, comme le reste de sa dépouille. Sa disparition a fait partie des dizaines de dossiers réexaminés pour vérifier l'implication ou non de Nordahl Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Toutes ses affaires se sont déroulées dans un périmètre proche du domicile de Nordahl Lelandais, une piste aujourd'hui refermée. Dans la vidéo en tête de cet article, Maitre Bernard Booulloud, l'avocat de la famille d'Éric Foray, nous explique pourquoi. L'enquête concernant Éric Foray est désormais ouverte pour meurtre et non plus pour enlèvement. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Lebranchu