Six ans après : le traumatisme des enfants de l'attentat de Nice

Kenza a dix ans mais elle ne vit pas comme les autres petites filles de son âge. Elle a encore une tétine et ne se sépare jamais de sa peluche. Elle est, en partie, déscolarisée. Le soir de l’attentat de la Promenade des Anglais à Nice, elle et sa mère ont échappé de justesse à la mort. Depuis Kenza est sous anxiolytiques, suivie par une psychiatre dans une structure aménagée spécialement après l’attaque. Six ans après l’attentat et malgré son traitement, Kenza continue d’avoir des crises de panique. La vie de Kenza, 4 ans à l’époque, et celle de sa mère ont basculé. Le poids lourd conduit par le terroriste passait au-dessus d’elles. Depuis, gérer les angoisses de Kenza est devenu le quotidien de Hager Ben Aouissi, sa mère. Comme elle, près de 700 enfants, souvent en état de stress post-traumatique, sont venus consulter dans ce centre depuis l’attentat. Six ans plus tard, de nouveaux petits patients arrivent encore. La mère de Kenza espère que le procès sera la première étape vers leur reconstruction à toutes les deux. TF1 | Reportage R. Bey, A. Guillet, P. Véron