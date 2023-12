Six mois après les émeutes : Montargis peine à se relever

À Montargis (Loiret), toquer à la devanture, faire le tour, puis entrer par la cour, près de six mois après les émeutes, accéder à un salon de coiffure reste difficile. La vitrine de Mireille Leuci a été enfoncée par une voiture bélier. Elle n'est toujours pas réparée. Elle espère pouvoir faire les travaux en février 2024. Pourtant, cette commerçante n'a jamais cessé de travailler. Dans la rue principale de Montargis (Loiret), des panneaux de boisson sont toujours là, mais les vitrines n'ont pas toutes été échangées. Il y a cinq mois, la ville connaissait une nuit de violence où 300 individus prenaient d'assaut la rue Dorée. Une soixantaine de magasins ont été mis à sac, pillés ou incendiés. Le grand sapin installé par la mairie ne suffit pas à égayer la zone. Et beaucoup d'habitants n'ont toujours pas le cœur à faire du shopping en centre-ville où le chiffre d'affaires de plusieurs boutiques a baissé de 40% en un an. Pour Viviane Malet, présidente de l'Union commerciale de Montargis, le traumatisme de cet été est encore présent. Alors pour faire revenir les clients, toutes les boutiques de la rue Dorée multiplient les chèques-cadeaux, les offres promotionnelles. C'est inhabituel pour un mois de décembre, censé être l'un des plus beaux mois de l'année pour les commerçants. TF1 | Reportage D. Mourgues, I. Zabala