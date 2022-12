Ski : les stations manquent de saisonniers

Le service à peine terminé, voilà à quoi ressemblent les soirées de Delphine. Des heures à rechercher des saisonniers. Il lui manque deux serveurs. Mais elle est loin d'être la seule. Les vacances ont commencé, les touristes sont là. Il manque pourtant des dizaines de cuisiniers, de femmes de chambre, de perchman. Par conséquent, la gérante de cette boulangerie fait la caissière, contrairement à son habitude, car il n'y a pas assez de vendeuses. Elle a pourtant augmenté les salaires à 1600 euros nets et a acheté des appartements pour les loger. Et comment assurer la saison quand il vous manque comme Patrice, un tiers de vos effectifs. Les saisonniers, qu'en pensent-ils ? Avec deux hivers en cuisine et un salaire de 3 000 euros net, Tristan veut en finir avec un statut trop précaire. Alors pour les séduire à tout prix, certains employeurs ne font plus travailler le soir. Dans ce restaurant, service continu jusqu'à 16 heures seulement. En attendant, la course contre la montre continue, la semaine prochaine de nombreuses stations affichent complet. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell