Ski : les stations résignées avant les annonces de Jean Castex ?

Si Frédéric, moniteur de ski nous rejoint en bas des pistes à pied, c'est qu'en ce moment, il a très peu d'élèves. Ce n'est pas une station fantôme, mais presque. Remontées mécaniques à l'arrêt, skieurs alpins absents, les loueurs de matériel de ski sont très inquiets. C'est le cas d'Olivier qui affirme tourner à 5% de ce qu'il devrait faire. S'ils ne rouvrent pas pour la saison, il estime que les loueurs comme lui seront incapables de payer tous les stocks. Mais les professionnels du ski ne sont pas les seuls en difficultés. Les skieurs font également vivre tous les commerçants de la station. Un tiers des hôtels est aujourd'hui fermé. Habituellement complets en cette saison, ceux qui restent ouverts ont des taux d'occupation de 15% et espèrent que les remontées mécaniques ouvrent au plus vite. Le gouvernement devrait se prononcer jeudi pour un maintien de la fermeture des remontées mécaniques sans plus de précision quant à la suite. Cette année, les conditions d'enneigement et d'ensoleillement sont exceptionnelles.