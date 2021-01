Ski : toujours pas de remontées mécaniques, la désillusion des stations

Neige abondante, temps froid et soleil au zénith, la saison aurait pu être la plus belle depuis des années à Saint-Gervais-les-Bains. Mais la réouverture n'est pas encore au programme. Prochaines annonces le 20 janvier. Avoir une date de réouverture permettrait à la station de faire des économies. Chaque jour, elle engage des frais colossaux pour se tenir prête à tout moment. 600 € par jour pour maintenir les remontées mécaniques en état sans personne dessus. 15 000 € pour damer des pistes vides. Il n'y a pas plus de monde chez le loueur de matériels. On a un petit pincement au cœur devant les étagères de chaussures de ski, impeccablement rangées. À 7 € la location d'une paire de raquettes contre 40 € pour les skis, c'est tout sauf rentable. Le loueur a perdu 60% de son chiffre d'affaires depuis le début de la saison. Leur désarroi est très palpable. L'année dernière à la même date, 450 personnes déjeunait sur cette terrasse au pied des pistes. Aujourd'hui, cet hôtel est ouvert, mais il n'y a aucune réservation. Pour sauver la saison, il faudrait rouvrir début février. Mais les professionnels de la montagne craignent d'ores et déjà une année blanche.