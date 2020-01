Skier avec des aigles en Haute-Savoie

Les aigles sont des animaux majestueux qui ont presque disparu de nos montagnes. À Morzine (Haute-Savoie), le parc animalier "Les Aigles du Léman" les réapprend à voler en pleine nature. Pour ce faire, le fauconnier Jacques-Olivier Travers descend les pentes à ski et appelle les rapaces à le suivre. Une méthode qui a de quoi intriguer les vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.