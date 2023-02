"Slava Ukraini" : le documentaire de Bernard-Henri Lévy au cinéma

Ce n’est pas un reportage de guerre, ni un documentaire historique ou un travail de journaliste. Si Bernard-Henri Lévy s’est rendu dix fois en Ukraine, c’est pour être l’auteur d’un hommage à la résistance de ses habitants. “C’est un film de combat, c’est un film qui voudrait contribuer à convaincre nos compatriotes que cette guerre est aussi leur guerre, que ce n’est pas une guerre lointaine qui ne nous concernerait pas", explique le réalisateur et philosophe. Le film nous amène du front aux usines où l’on fabrique les gilets pare-balles, et s’arrête souvent devant les civils, comme ici dans une ville libérée des Russes, où Bernard-Henri Lévy dit être "à la recherche des miraculés qui ne savent pas qu’ils ont gagné, puisqu’ils ont tout perdu". Les grands-mères sont comme les soldats pour lui. Des héros qui, chacun à leur manière, défendent leur pays, et plus encore. “Poutine ne cesse de dire que son ennemi, c’est l’Europe, l’occident général et l’Europe en particulier. Notre manière de vivre”, dit-il. Voilà pourquoi il s’engage. Bernard-Henri Lévy estime que la place de la France, c’est aux côtés de ces Ukrainiens qui résistent depuis bientôt un an. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ifergan