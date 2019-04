Slogan anti-police : un Gilet jaune de 69 ans présenté au parquet

Des appels au suicide ont été lancés dans le cortège parisien des Gilets jaunes, samedi 20 avril 2019. Depuis, ils ont été repris sur des tags ou des affiches. Plusieurs cas ont été recensés et la justice est saisie. André Rotch, 69 ans, a justement été présenté au parquet de Montauban ce mardi. Il a affiché à l'arrière de sa camionnette le slogan "Flic suicidé à moitié pardonné". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.