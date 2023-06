Smartphones : des batteries amovibles bientôt obligatoires

Entre un ordinateur, une enceinte Bluetooth, un rasoir ou un téléphone, le point commun ne saute pas tout de suite aux yeux, jusqu’à tenter d’enlever la batterie de l’un de ces objets. C'est une mission impossible, au risque de tout casser. C’est la même chose pour les trottinettes ou brosses à dents électriques. En 2027, le gaspillage sera fini. Tous ces objets devront avoir une batterie amovible. Bref, en cas de panne, il ne sera plus nécessaire de changer tout l’appareil. C’est aussi une bonne nouvelle pour une entreprise de produits électroniques reconditionnés. Jusqu’à présent, changer une batterie prenait jusqu’à 30 minutes. Les techniciens sont obligés de tout démonter. Avec une batterie amovible, l’opération ne prendra que quelques secondes. L’autre avantage, c’est celui de pouvoir beaucoup plus facilement recycler les batteries. L’an 2022, plus de deux millions de tonnes de déchets électroniques ont été jetés dans les poubelles françaises, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Cazabonne, C. Fortin