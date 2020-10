Smic à 4 000 euros : faut-il envier les salariés de Genève ?

Par référendum, les habitants du canton de Genève viennent d'approuver la mise en place d'un salaire minimum de 3 050 euros net par mois. C'est plus de deux fois supérieures au Smic français et le plus élevé du monde. Pour les syndicats, celui-ci permettra à trente mille personnes de sortir de la pauvreté. Ce salaire minimum risque également d'attirer de plus en plus de frontalier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.