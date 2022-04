Smic, retraités, fonctionnaires : des revalorisations avant l'été

Le gouvernement sera formé dans quelques jours et les attentes des Français sont nombreuses. L'argent est la toute première des préoccupations. Et déjà, les salariés au Smic, les retraités et les fonctionnaires ont reçu quelques promesses. C'est le cas de Valentin, âgé de 23 ans. Il travaille comme serveur à 30 heures par semaine payé au Smic. Le 1er mai, la hausse du salaire minimum lui permettra de toucher 40 euros de plus par mois. C'est beaucoup, mais pas suffisant. Pour évoquer la situation des fonctionnaires, nous avons rencontré un agent d'une mairie dans le Nord. Maxence, 43 ans, est assistant de gestion. Son salaire, comme celui des 5,7 millions de fonctionnaires en France, est calculé grâce à un point d'indice. Celui-ci est gelé depuis 2017. Emmanuel Macron a promis son dégel. Une légère hausse du salaire s'en suivra. Mais pour Maxence, c'est le métier même du fonctionnariat qui mérite bien plus de considération. Et la promesse la plus importante est celle faite aux 16 millions de retraités. Une revalorisation de 4%, soit juste un peu moins que l'inflation. Bernard a 63 ans. À la retraite depuis 3 ans, il pourra toucher une cinquantaine d'euros de plus par mois. Mais pour lui, il serait bien plus efficace de baisser la TVA au moins sur les produits alimentaires. Si ces mesures ne révolutionnent pas les budgets des foyers concernés, leur coût global n'a pas encore été dévoilé. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas