SMIC : vers une nouvelle hausse en juin ?

Guillaume est auxiliaire ambulancier. Il touche 1 269 euros net par mois, c'est le Smic. Et avec la hausse des prix, ce n'est pas beaucoup. Le salaire minimum est pourtant indexé sur l'inflation, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, le Smic aussi. Voilà pourquoi il devrait être revalorisé d'une trentaine d'euros brut d'ici l'été. L'essence et le premier poste de dépense pour les employés. Pour les patrons, il est difficile d'augmenter les petits salaires quand les charges explosent. Qui sont les Français dont les revenus sont indexés sur l'inflation ? Les employés au Smic, les retraités et les fonctionnaires sont concernés par cette revalorisation. Les perdants sont donc les salariés juste au-dessus du Smic qui doivent réclamer leur augmentation. Avec une inflation estimée à 4% en 2022, le salaire minimum risque de connaître de nombreuses réévaluations. À ce rythme, le Smic pourrait atteindre 1 500 euros d'ici trois ans, sans aucun coup de pouce politique. T F1 | Reportage M. Poissonnet, M. Giraud