Smiley : 40 ans et toujours le sourire !

Deux points, tiret, fermeture de parenthèse... Et dire que tout est parti de là. Trois signes en petits caractères pour témoigner de nos humeurs. Qu'on se le dise, en 2022, tout le monde utilise des émoji avec tout le monde, son ou sa chérie, ses amis ou encore son patron. Mais pourquoi ? Déjà 40 ans que cela existe. Certains ont connu l'émoji dans les soirées agitées des années 80 et sont devenus grands-parents. Jamais le créateur des émojis n'aurait imaginé un tel succès. Scott Fahlman, un professeur d'informatique américain, propose à ses étudiants un système pour communiquer à distance. Le 19 septembre 1982, il envoie un message suivant : "Je propose que le caractère suivant serve à identifier les blagues. :-). Penchez la tête sur le côté pour le lire". Et l'émoji est né. Il en existe 3 200 aujourd'hui, mais on en trouve pour tous les goûts. Un consortium américain décide de leur création. Il réalise des sondages pour sentir l'air du temps. Au sujet de leur nom, smiley, émoji, émoticône, les trois termes sont corrects. L'Académie française proposait même le mot "frimousse". TF1 | Reportage D. De Araujo, S. Rang Des Adrets, M.L. Bonnemain.