Smoothies : pourquoi ont-ils autant de succès ?

L’été, il y a ceux qui, pour se rafraîchir, aiment croquer dans leur fruit préféré ou simplement se délecter de son jus. Et il y a ceux qui préfèrent mixer des fruits entiers. Le produit s'appelle le smoothie, de l’anglais “smooth” qui signifie onctueux. Vendus presque 10 euros dans les bars, les Français les achètent surtout dans les grandes surfaces, 3 à 4 euros la bouteille. C’est jusqu’à trois fois plus cher qu’un jus de fruit ordinaire. Argument de vente des fabricants, ces produits seraient plus sains, plus riches en vitamines, en antioxydant. Mais qu'en est-il vraiment ? Le prix est-il toujours justifié ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? La réponse à nos questions se trouve dans les usines du leader français du smoothie en Alsace. Au total, 9 000 briques y sont produites par heure, pour une production globale autour de quatre millions de briques par an, expédiées dans plus de 35 pays. Sur le site, a lieu uniquement la mise en bouteilles. Les mélanges, transportés de grosses citernes alimentaires, proviennent d'une usine d'assemblage située aux Pays-Bas. Là-bas, des fruits congelés arrivent du monde entier. "On a des différents jus, d'ananas qui viennent par exemple du Costa Rica, les fruits de la passion qui vont venir de l'Équateur. Tout ça est élaboré et par la suite assemblé selon nos recettes", explique Paul Nehmé, président-fondateur de Smoothies Nu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Ifergane, A. Conil, V. Brossard