SMS : pourquoi est-il en voie de disparition ?

Nous échangeons, en moyenne, huit milliards de textos par mois. Cela semble beaucoup, mais en réalité, c'est presque deux fois moins qu'il y a cinq ans. Pourquoi ? Meta et ses applications, Messenger, Instagram et WhatsApp, ont tout écrasé ces dernières années. L'autre application qui a ringardisé le texto à force d'innovation, c'est Snapchat, le préféré des plus jeunes. Ses options par dizaines, ses messages éphémères, ont en fait le premier moyen de conversation pour 86% des moins de 20 ans. Que ce soit pour une livraison ou pour un jeu TV, les seuls qui envoient plus de sms qu'avant sont les professionnels, les pouvoirs publics, et les marques. Deux milliards de textos par mois, plus 12% sur un an. Problème, les fraudeurs aussi ont votre numéro. Le représentant de tous les opérateurs français rappelle que ces messages, vous pouvez les signaler au 33700. Il reçoit plusieurs dizaines de milliers de signalements par mois. Alors assiste-t-on aux dernières heures du sms ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, F. Mignard, F.C. Géroult