SNCF : 26 heures pour faire Hendaye-Paris

Ce n'est pas la première fois que la SNCF connaît une panne géante, mais celle qui a paralysé la ligne TGV au Sud de Bordeaux restera dans les mémoires. Des centaines de passagers ont été livrés à eux-mêmes, sans eau et sans nourriture, pendant plus de 24 heures. Alors, que s'est-il passé ? Nos journalistes vous livrent un récit détaillé.