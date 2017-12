La SNCF a enregistré 111 collisions aux passages à niveau en 2016

Un nouvel accident mortel à un passage à niveau s'est produit ce jeudi 14 décembre 2017, dans les Pyrénées-Orientales. Chaque jour en France, des milliers de voitures et de poids lourds traversent ces passages, potentiellement dangereux. Ces vingt dernières années, les pouvoirs publics ont multiplié les plans pour les sécuriser. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.