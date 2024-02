Grève à la SNCF : combien gagne un contrôleur ?

Le mieux, comme on dit, c’est encore de leur demander. À bord, ce mardi, un contrôleur nous confie son salaire de façon anonyme, 1900 euros, auxquels s’ajoutent 1000 euros par mois, pour les horaires décalés et les week-ends travaillés, environ 3000 euros au total. Selon nos informations, un contrôleur SNCF gagne en moyenne 2900 euros bruts par mois en début de carrière et 4400 pour les contrôleurs les plus expérimentés. À titre de comparaison, chez nos voisins italiens, la rémunération est comprise entre 1560 et 2400 euros bruts par mois. Pour les contrôleurs français, mieux payés que leurs voisins, le compte n’y est toujours pas, face à la pénibilité du poste. Ils revendiquent 150 à 200 euros bruts de plus par mois. Pour le président de la SNCF, c’est impossible. Il évoque ce matin les précédentes revalorisations des contrôleurs, des arguments loin de convaincre les syndicats, pour qui le métier n’est plus attractif.