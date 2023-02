SNCF : comment renforcer la sécurité des sites sensibles ?

Des barrières endommagées, un simple verrou et aucune caméra pour surveiller l'accès à ce site SNCF en région parisienne. Notre équipe l'a constaté sur place, la zone semble facile d'accès. Derrière une porte, se trouvent des fils électriques et des rails. Les abîmer provoquerait d'importants retards sur les nombreux trains régionaux et TGV qui y passent toutes les heures. Des sites sensibles, il y en a partout en France, comme celui que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, qui a été vandalisé le 24 janvier. Le sabotage avait causé une panne géante à la gare de l’Est. Et là non plus, il n'y a pas de vidéosurveillance. "Nous avons découvert 48 câbles qui ont été brûlés. C'est un acte volontaire", rapportait un agent. Chaque année, 2 500 actes de malveillance et un millier de vols ont lieu sur le réseau national. Face à l'urgence, l'État a mis sur la table 5 millions d'euros. L'enveloppe financera les travaux de sécurisation d'une centaine d'installations en Île-de-France. Au-delà de la sécurité, l'enjeu pour la SNCF est aussi financier. Tous les ans, 4 650 trains sont supprimés, 280 000 minutes de retard cumulées, à cause du sabotage. Cela représente plusieurs millions d'euros de frais de réparation et de remboursement de billets. TF1 | Reportage É. Payro, P. Ninine, M. Simon-Le Gall