SNCF : des billets en vente dans les bureaux de tabacs

La plupart d'entre nous ont déjà vécu des interminables files d'attente dans les gares pour acheter ou simplement échanger un billet. Bientôt, ce problème pourrait appartenir au passé. La SNCF va travailler avec les buralistes. Avant la fin de l'été, ils recevront de la compagnie ferroviaire une tablette et une imprimante pour émettre des billets. Cinq régions vont servir de tests. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.