SNCF : des prix gelés en 2022 pour faire face à la concurrence

La SNCF l'annonce, les prix des billets n'augmenteront pas en 2022. Tous les TGV et Intercités sont concernés par cette décision. L'objectif de l'entreprise est de conserver des tarifs déjà attractifs selon elle. En gare, ce lundi après-midi, certains voyageurs se réjouissaient de cette annonce. D'autres étaient moins convaincus. Mais les prix ont-ils vraiment baissé ? Selon l'étude d'un cabinet indépendant, la réponse est oui et non. Et pour cause, sur ses grands axes ferroviaires, les tarifs des Ouigos, les TGV low-costs, ont effectivement baissé de 15% en deux ans. Mais les TGV classiques, qui représentent la majorité des déplacements, ont vu leur tarif augmenter de 2%. En outre, ce gel des tarifs ne concerne pas les trains régionaux. Pour les TER par exemple, le prix des billets n'est pas fixé par la SNCF, mais par les régions. Et à ce jour, aucune hausse n'est annoncée pour l'année 2022. Ainsi, bloquer les prix, c'est envoyer un message aux clients avant l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. Comme l'explique Gilles Dansart, directeur du site d'information "Mobilettre", "la SNCF veut éviter une attaque trop forte sur les prix de la part de ses futurs concurrents, notamment sur Paris-Lyon-Milan probablement dans quelques semaines". T F1 | Reportage J. Cressens, F. Moncelle, O. Cresta.