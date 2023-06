SNCF : des ristournes sur les Intercités cet été ?

Une éclaircie sur le prix des billets de train, le ministre des transports l'a promis. Mais pour l'instant, pas de détail sur les tarifs. Les rabais seront applicables dès les grands départs, au plus tard le 14 juillet 2023, et valable tout l'été 2023. Tout le monde pourra en bénéficier, pas de limite d'âge ou de trajet, mais uniquement sur les Intercités. Et les Intercités, il n'y en a pas partout. Sur une carte, on voit bien que les régions Bretagne, Hauts-de-France ou encore Grand Est ne sont pas concernés. Et puis les trajets sont plus longs. Un Paris – Toulouse en Intercités, c'est six heures 48, soit deux heures 30 de plus qu'un TGV. Et pour un Paris – Marseille, un Intercités, il n'y en a qu'un, c'est le train de nuit. Et il met dix heures, soit sept heures de plus qu'en TGV, des TGV sur lesquels aucune ristourne n'est prévue. Pourquoi seuls les Intercités sont-ils concernés ? Parce que l'État ne contrôle pas les autres lignes. L'État a aussi un autre projet à l'étude, un abonnement mensuel avec un billet unique pour les transports en commun et les trains régionaux, comme en Allemagne. Mais ce projet ne verra pas le jour avant plusieurs mois. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, V. Abellaneda