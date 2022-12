SNCF : deux milliards de profits en 2022 !

Combien la SNCF réalise-t-elle de bénéfice ? Peut-être n’avez-vous jamais pris le temps de vous interroger. De plus, cela peut surprendre, mais ce n’est pas la première fois que la compagnie ferroviaire boucle dans le vert. Les 2,2 milliards d’euros représentent plus du double de l’an dernier et c'est bien au-dessus du précédent record en 2017 : 1,5 milliard d’euros. Comment expliquer ce résultat ? D’abord par une fréquentation en forte hausse : 14 millions de trajets longue distance ont été achetés cet été, par exemple. Puis, l’entreprise a diminué ses pertes, notamment sur le transport de marchandises. C'est aussi une entreprise bénéficiaire et surtout très largement aidée par l’État et les régions : plus de 18 milliards d’euros de subventions l’an dernier, soit près de 275 euros par Français. Des résultats positifs qui vous donnent parfois des idées. Malheureusement, les "petites réductions pour les usagers" ne sont pas à l’ordre du jour. Selon l’expert ferroviaire Gilles Dansart, cet argent est destiné à investir davantage dans des nouveaux trains, mais aussi de limiter les hausses de prix des billets consécutives à la crise de l’énergie et à l’inflation en général. Cela permet également de rénover un réseau vieillissant, tout en remboursant les milliards de dettes que l’entreprise traîne depuis plusieurs années. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Laurent, E. Fourny