SNCF : comment faire rouler des trains les jours de grève ?

Il n'y a pas eu de grève à la SNCF ce mercredi 11 avril. Mais, le mouvement des cheminots va reprendre dès ce jeudi 12 avril à 19 heures. Deux nouveaux jours de galère attendent donc les usagers du réseau ferroviaire. En coulisse, la direction tente de gérer la pénurie. Une cellule de crise est à pied d'oeuvre pour optimiser l'utilisation des trains. Alors, comment se décide et s'organise la circulation des rames les jours de grève ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.