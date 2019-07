SNCF : la circulation interrompue en Isère et en Savoie

Les orages ont aussi des conséquences pour la SNCF et pour ses clients. Les passagers d'un TGV Paris-Grenoble ont dû passer la nuit dans leur train. Pour cause, un arbre était tombé dans les voies. Ce mardi soir, plusieurs lignes qui desservent Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains ou encore Bourg-Saint-Maurice sont toujours fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.