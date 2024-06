SNCF : la concurrence est-elle possible ?

Ils partiront tous de la gare Montparnasse à Paris. Sur les images, nous apercevons les trains des nouveaux concurrents de la SNCF. Ils sont connectés et ultramodernes. Les voyageurs s’en réjouissent, ils espèrent que leur arrivée fera baisser les prix, mais pas seulement. Ils attendent l'amélioration de la qualité de leur service. Il s’agit de l’ouest, destination touristique aussi prisée des professionnels, avec à la clé, dix millions de places supplémentaires. Rachel Picard, fondatrice de “Proxima”, sait de quoi elle parle, c’est une ancienne dirigeante de la SNCF, pas question de faire du train à petit prix. L'entreprise a commandé douze TGV, grâce à un investissement colossal, un milliard d'euros. Leur mise en circulation va-t-elle faire baisser le prix des billets ? Pas forcément. Pour Béatrice Jarrige, experte ferroviaire, économiste, on ne peut pas attendre que le prix moyen baisse énormément. Et le succès n’est pas garanti, d'autres rivaux ont tenté leur chance. Midnight Trains et Railcoop, ont abandonné, faute de financement. Les seuls succès viennent de l'étranger, comme Trenitalia et Renfe, des compagnies déjà bien installées dans leurs pays respectifs. TF1 | Reportage G. Bertrand, H. Riou du Cosquer