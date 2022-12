SNCF : la grève de trop ?

Cette grève qui gâche le Noël de certains voyageurs, la SNCF ne l'a pas vu venir. D'où l'embarras et les excuses de son PDG Jean-Pierre Farandou ce jeudi matin, sur RTL. Désormais, la grève prend une dimension politique. Emmanuel Macron, par le biais de son entourage, fait savoir qu'il est excédé par une situation qui exaspère les Français. Et à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, interpelle les grévistes. Mais les milliers de contrôleurs qui s'apprêtent à cesser le travail sont déterminés. L'un d'eux témoigne anonymement. "C'est là où on peut mettre le plus de pression sur la direction. Si c'est un week-end normal où il y a beaucoup moins de trains, ça ne va pas les impacter financièrement à la SNCF". Dépassés par un mouvement auquel ils ne participent pas, les syndicats de la SNCF n'adoptent pas tous la même position. Leurs avis sont partagés. Ce jeudi soir, c'est avec ces organisations syndicales que la direction de l'entreprise a repris le dialogue. TF1 | Reportage L. Attal, R. Rosso, S. Prez