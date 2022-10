SNCF : le prix des billets en hausse pour Noël ?

Si vous vous êtes précipités dès l'ouverture des réservations pour Noël, vous êtes peut-être tombé sur ce message : "Bug technique côté SNCF ". Face à la forte influence, pas moins de 100 000 connexions enregistrées chaque minute, entre 6h et 8h, un raz-de-marée. De la place, il y en a, même si certains trains commencent déjà à afficher complet. Ce 5 octobre 2022, il s'est vendu jusqu'à 30 billets par seconde, soit 100 000 en une heure. Certains ont préféré abandonner en cours de route. La question des tarifs est également une inquiétude exprimée par les voyageurs à Nantes. Avoir une carte de réduction ne permet pas toujours de tenir le prix bas espéré. Un internaute a même partagé sa surprise sur les réseaux sociaux : 115 euros l'aller-retour Paris-Nantes. Comment expliquer des tarifs aussi élevés ? Dès l'ouverture des ventes, les prix les plus avantageux bénéficient les premiers clients. La hausse des prix des billets concerne les TGV et les intercités. La décision est attendue d'ici la fin de l'année 2022. TF1 | Reportage C. Adrianes Allemand