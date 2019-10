SNCF : les démissions en forte hausse en 2018

En 2018, 1 025 cheminots ont démissionné. Hiérarchie de plus en plus brutale, diminution des moyens pour travailler, salaire qui n'évolue pas, ... leur statut ne fait plus rêver. Alors pour trouver de nouvelles recrues, la SNCF enchaîne désormais les camps de recrutement. La compagnie propose même aux candidats dans certaines régions des appartements aux loyers réduits à 20 minutes de leur lieu de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.