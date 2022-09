SNCF : moins de trains cet hiver ?

Avec ces 15 000 trains qui transportent chaque jour des millions de Français, la SNCF est de loin le premier client de l'EDF. Elle utilise à elle seule, jusqu'à 2% de la production d'électricité en France. C'est l'équivalent des besoins en énergie des villes de Paris et de Marseille réunies. Pour réduire sa consommation, elle pourrait donc actionner plusieurs leviers. Le plus radical serait de réduire le nombre de trains en circulation. Mais cela est inenvisageable pour les travailleurs rencontrés en gare, ce lundi 5 septembre. Ce scénario est considéré comme l'arme de dernier recours. La piste d'une réduction de la vitesse des trains serait plus acceptable pour les usagers. Sauf que l'économie d'énergie serait marginale d'après la SNCF, qui nous affirme ne pas privilégier cette option. L'entreprise prévoit plutôt de généraliser l'éco-conduite, qui est déjà pratiquée sur certaines lignes. Cette conduite, nous l'avons filmée sur la ligne Bordeaux-Arcachon. Si tous les trains étaient équipés de cette tablette, qui indique la vitesse optimale à adopter, cela permettrait d'économiser 10% d'énergie sur la circulation d'un TGV et jusqu'à 30% sur la circulation d'un TER. Qu'en est-il des sacrifices que vous pourriez faire à bord ? De bonnes volontés individuelles, mais ce n'est pas forcément suffisantes. La SNCF nous a confirmé son projet d'équiper ses sites de maintenance, avec des éclairages à basse consommation. TF1 | Reportage J. Corbillon, J. Coulais, V. Gauquelin