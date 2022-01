SNCF : on a testé la nouvelle application

Pour certains usagers interrogés par nos journalistes, le design de la nouvelle application à l'air simple et intuitif. D'autres estiment que l'ancienne marchait déjà bien. Alors pourquoi l'avoir changé. Ce changement a été fait pour réunir des informations, jusqu'ici, éparpillées dans une dizaine de plateformes. SNCF.com et Ma Gare SNCF pour connaître les retards, l'Assistant SNCF pour les itinéraires, OUI.sncf, TER et Ouigo pour les réservations, les applications Thalys et Eurostar pour l'international, sans oublier TGV Pro pour les trajets professionnels. Avec la nouvelle application, il est aussi possible de prendre un ticket de bus, un covoiturage ou un taxi, mais aucun billet des compagnies concurrentes. Pour la SNCF, l'objectif est de simplifier les démarches. Comme l'explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech, la "promesse est que tout ce que vous faites dans d'autres services numériques du groupe, vous êtes capables de le faire sur SNCF Connect." À en croire des bugs relevés ce mardi par de nombreux internautes, cette promesse est-elle tenue. Nous avons tenté de prendre un covoiturage, mais la plateforme nous a redirigés vers le site du partenaire. Et pour louer une voiture, c'est encore mieux, car nous avons été aiguillés vers l'ancien site OUI.sncf. Ainsi, la compagnie reconnaît que des ajustements sont encore nécessaires. Le nouveau site a déjà demandé un an de travail et la mobilisation de 300 ingénieurs. T F1 | Reportage V. Dépret, V. Daran et M. Derre.