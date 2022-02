SNCF : sera-t-il bientôt possible de payer son billet de train en plusieurs fois ?

Le paiement différé intéresse cette retraitée lyonnaise qui a l'habitude de voyager en train. "Ce n'est pas une mauvaise idée", dit-elle. "Payer en plusieurs fois permettrait peut-être de voyager plus souvent". Cela séduit surtout les plus modestes. "Ça fait quand même la différence quand on doit sortir 100 euros d'un coup et sortir 50 euros par mois. C'est quand même conséquent. C'est trop cher la SNCF, mais c'est quand même mieux", ajoute une autre. À quoi ressemblera ce nouveau système ? La SNCF veut le proposer "pour les montants les plus importants, par exemple lors d'une réservation pour une famille ou un groupe". Dans le détail, l'entreprise va devoir se plier à certaines règles. Les paiements ne pourront pas s'étaler au-delà de trois mois. Quant aux frais, "certains acteurs les offrent et d'autres les font payer. Les frais doivent être négligeables. Ça veut dire que c'est un petit pourcentage qui est de l'ordre de 1% pour les paiements en trois fois et de l'ordre de 2% pour les paiements en quatre fois au maximum ", précise Mac Lanvin, directeur général adjoint de Floa bank. Les concurrents du train ont déjà adopté cette pratique depuis plusieurs années. C'est le cas d'Air France sur certaines destinations, de plusieurs comparateurs de vols et de la majorité des voyagistes en ligne. Chez Lidl Voyages, on peut étaler le paiement dès 100 euros d'achat. Démonstration dans un camping du Sud-ouest avec un mobil-home pour six personnes à 359,98 euros. "Si je paie en trois fois, j'ai 359,98 + 5,22 euros. Si je choisis le quatre fois, il va y avoir un coût supplémentaire de 7,92 euros. Un dossier moyen, c'est à peu près 1 500 euros et quand un client paie en plusieurs fois, ça monte à 2 100 euros", explique la fondatrice Mélanie Lemarchand. Chez Lidl Voyages, les paiements différés représentent aujourd'hui 25% des achats. TF1 | Reporatge T. Jarrion, V. Abellaneda, N. Bednarick, X. Boucher, B. Faure, D. Riquois