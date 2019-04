SNCF : les trains arrivent à l'heure... ou presque

Pour qu'un train arrive à l'heure, il faut qu'il parte à l'heure. Le groupe a donc mis en place de nouvelles règles. Il est désormais impossible d'embarquer moins de deux minutes avant le départ. En un an, le nombre de TGV qui arrive à l'heure est passé de 89,6% à 91,4%. Légère amélioration également pour les Intercités, plus de 82,1% sont désormais à l'heure. Au total, la SNCF a augmenté sa régularité de 2,2 points. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.