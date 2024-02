SNCF : Un plan d'urgence pour la ligne Paris-Clermont

Des passagers enfermés toute une nuit dans un train. Cette image, qui date du mois de janvier 2023, ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. C'est en tout cas la volonté de l'État et de la SNCF. Un plan de dix millions d'euros vient d'être dévoilé, il a pour but de mettre fin aux retards, souvent dantesque, du Paris/Clermont-Ferrand. En plus des deux locomotives de secours déjà existantes, une troisième sera stationnée à Nevers. Elle remplacera rapidement les machines en panne au milieu du trajet. Autre nouveauté, une équipe d'intervention d'urgence, basée elle aussi à Nevers, pourra agir au plus vite. Enfin, des clôtures seront dressées, là où du gibier est susceptible de traverser les voix. Tel est le nouveau dispositif, mais de nombreux experts restent sceptiques. Ce plan ne réglera pas tous les problèmes. Le Paris/Clermont-Ferrand souffre depuis longtemps, mauvais entretiens des voix, locomotives et wagons d'un autre âge. Un programme d'investissement a été voté en 2018, mais les travaux de rénovation ne s'achèveront pas avant 2027. Quant aux nouveaux trains, ils ne sont pas encore livrés. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, J. Clouzeau