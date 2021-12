SNCF : un vendredi noir malgré la levée de la grève

Malgré la fin de la grève, c'est la douce froide pour ce commercial. "Je devais aller sur Avignon demain pour des raisons professionnelles et mon train est annulé. Donc, je suis obligé de trouver un autre à la dernière minute aujourd'hui", regrette-t-il. Même déception pour cet étudiant qui devait rentrer à Lyon. C'est un peu la galère juste avant les vacances. Les syndicats ont levé leur préavis de grève en milieu d'après-midi ce jeudi. Mais c'était trop tard pour que la SNCF réorganise le plan de transport pour vendredi. Pour cette association de voyageurs, cela n'a rien d'étonnant, "C'était difficile pour la SNCF dans la nuit de remettre les TGV en route, des équipages. Ça prend un petit peu plus de 12 heures. D'habitude, il leur faut trois jours", reconnaît Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT). Un TGV sur deux reste donc annulé vers Lyon, Marseille ou encore Nice. Pour les 50 000 voyageurs concernés, il faut trouver plus vite un plan B comme le covoiturage par exemple. Ceux qui avaient choisi un départ samedi et dimanche sont en revanche rassurés. Selon la SNCF, le trafic devrait être quasi normal. Les syndicats ont finalement accepté la dernière proposition de la direction : des primes pour les Cheminots de l'axe TGV Sud-est. Le trafic des autres TGV vers le Nord, l'Est et l'Atlantique ne sera pas perturbé durant tous les week-ends. TF1 | Reportage V. Dépret, H. Despatureaux, S. Humblot