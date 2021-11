SNCF : une facturette à la place des billets de train

Ne le confondez pas avec une facture. Les nouveaux billets de la SNCF ne sont plus fabriqués avec du carton mais du papier. Et la nouveauté par rapport au format précédent, c'est qu'un QR code regroupe les informations de voyages. "Ils sont plus légers, pliables facilement. Ça me va", réagit une femme. Tandis qu'une autre estime qu'ils sont "faciles à perdre. Ce nouveau format de billet ne concerne pas tous les voyages. Il n'est disponible qu'aux bornes en libre-service dans les gares et seulement pour les déplacements en TGV ou intercités. Les trains régionaux comme les TER font toujours l'objet d'un billet cartonné. "Ça ne concerne pas les autres trains parce que la SNCF n'est pas à la manœuvre pour la politique commerciale. Ce sont les régions qui décident toute la politique à mettre en place pour les TER", explique Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef de "La Vie du Rail". Il n'y aura pas de changement pour les billets achetés aux guichets. TGV ou trains régionaux, le format carton reste de mise pour tous les voyages. Enfin, ceux pris sur Internet peuvent toujours être imprimés ou présentés sur votre téléphone. La SNCF explique que le développement de ces nouveaux tickets aux bornes est une mesure écologique et économique.