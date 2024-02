Grève SNCF : une grève à 60 millions d'euros

Pour arriver à bon port ce week-end, il fallait être très, très patient. La gare Montparnasse avait samedi des aires de gare fantôme, à peine une dizaine de départs de TGV dans l'après-midi. Casse-tête pour ce couple qui doit se procurer un autre billet. Mais cet après-midi, la foule était moins dans les gares ferroviaires que dans les gares routières. Pour sauver leurs vacances, beaucoup se sont rabattus sur la solution de la dernière chance, le bus. La grève, c’est un coût colossal pour la SNCF, 20 millions d'euros par jour, soit 60 millions pour trois jours, le week-end des 16, 17 et 18 février. Lors d'une grève, la SNCF perd sur plusieurs tableaux. Moins de trains qui roulent, c’est moins de billets vendus. Il faut aussi rembourser les billets aux voyageurs sinistrés et payer les navettes de substitution. En 2023, la grève liée à la réforme des retraites avait déjà fait perdre 500 millions d' euros à la SNCF. En revanche, la compagnie l’assure : le coût de la grève ne fait pas grimper le prix des billets. TF1 | Reportage R. Sygula, C. Abel, F. Mignard