SNCF : une grève pour les départs en vacances

C'est une mauvaise nouvelle pour des milliers de vacanciers en direction de l'Ouest de la France. Tout ce week-end, le trafic va être perturbé sur l'axe TGV Atlantique. Cela commence dès demain à midi avec 9 TGV sur 10 en circulation, et 2 trains sur 3 ce week-end. Ce qui représente plus de 30% d'annulation. Les passagers sont pris au dépourvu. "Inadmissible ! On le prend régulièrement. Donc non, ce n'est pas possible. Franchement ce n'est pas possible", exprime une femme. "Ça me pose problème parce que je rentre chez moi. Je travaille sur Paris et je rentre chez moi sur Bordeaux. Ça me pose un gros problème", réagit un homme. Les voyageurs concernés par ces annulations ont déjà été informés par SMS ou par mail. La SNCF précise que "chaque client concerné (...) pourra se faire rembourser ou échanger son billet pour une autre date et sans frais". Les organisations syndicales réclament de meilleures conditions de travail et de rémunération. Leur appel à la grève court jusqu'à lundi midi.