SNCF : une lourde facture pour les contribuables

Même si on n'achète jamais le moindre billet, le train nous coûte de l'argent. En 2021, chaque Français a payé 275 euros sous forme d'impôt pour financer les rails. Une somme à laquelle il faut ajouter le prix du trajet. Les passagers trouvent cela trop chère. Jamais le train n'a été aussi coûteux. Un rapport sur le compte de la SNCF montre bien cela. Les chiffres disent que 18,5 milliards d'euros ont été dépensés en 2021, un peu plus de neuf milliards pour les transports régionaux, cinq pour rénover les réseaux secondaires et 3,3 pour financer les retraites des cheminots. Pourquoi les coûts ont-ils augmenté ? D'abord, il y a l'envolée des prix de l'électricité qui sert à faire rouler les trains, mais aussi les investissements de modernisation. Comment donc réduire la facture ? "Je ne suis pas persuadé qu'il faille rouvrir des lignes ferroviaires de proximité où il y a très peu de trafic. Il serait peut-être plus judicieux de transporter les gens en minibus que de les transporter dans des TER qui fonctionnent au diesel.", confie François Ecalle, fondateur du FIPECO. Une solution à contre-courant au moment où le gouvernement veut développer le train dans tout l'Hexagone. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Hanout, H. Massiot