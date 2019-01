SNCF : une nouvelle panne à Montparnasse

Ce jeudi 31 janvier 2019, l’une des gares les plus fréquentées du pays est de nouveau perturbée. C’est la quatrième fois en moins d’un an et demi qu’une panne paralyse la gare Montparnasse. Des milliers de clients sont bloqués, et certains depuis quatre heures en raison d’un incident électrique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.