SNCF : vaste opération anti-fraude à Paris

Les fraudes dans les transports publics coûtent des centaines de millions d'euros chaque année. La SNCF a donc mené ce mardi 23 octobre une opération anti-fraude d'une ampleur sans précédent. Plusieurs centaines d'agents et des policiers ont vérifié les billets des voyageurs. Sur les 300 000 passagers contrôlés, 40 000 étaient en infraction et ont été verbalisés. C'est presque un voyageur sur huit. L'objectif est de les sensibiliser aux coûts de la fraude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.