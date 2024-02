SNCF : vers de nouvelles grèves ?

À quelques heures de la fin de la grève, les voyageurs s'inquiètent déjà. Il y aura-t-il un nouveau mouvement le week-end prochain ? À quoi doit-on s'attendre pour le reste des vacances et notamment pour le week-end prochain ? Le chassé-croisé de toutes les zones, A, B et C. La menace, une grève des aiguilleurs cette fois, indispensables pour la signalisation en gare. Sud-Rail a déposé un préavis de grève pour vendredi et samedi prochain. Quant aux contrôleurs en grève ce week-end, ils n'excluent pas d'autres mobilisations. Dans le viseur des syndicats, les vacances scolaires, mais aussi le mois de mai, qui compte cette année 2024 trois grands ponts. Certains syndicalistes vont même jusqu'à planer la menace sur les Jeux olympiques. Dix millions de spectateurs sont attendus partout en France en plus des voyageurs habituels. Une grève stratégique pour peser dans les négociations, les perturbations seraient décuplées. Les syndicats de la RATP, les transports en commun parisien ont eux, pris les devants, ils ont déposé un préavis de grève tous les jours jusqu'en septembre. TF1 | Reportage R. Sygula, C. Abel, D. Pires