Sobriété énergétique : ces supermarchés qui baissent la lumière

Si pendant vos courses la lumière diminue, ne soyez pas surpris. Depuis ce matin, trois fois par jour, aux heures de faible affluence, la plupart des magasins Carrefour réduisent l'intensité de l'éclairage. Ce geste doit permettre de baisser la facture d'électricité de plus de quatre millions d'euros par an sur l'ensemble du groupe. Mais ce n'est pas tout. Depuis fin août, les néons ont été remplacés par des LED qui sont 10% moins énergivores. Et au rayon poissonnerie, le lit de glace est beaucoup plus fin. Décision encore plus radicale a été prise dans tous les supermarchés Leclerc de France. L'éclairage est désormais réduit de 30% toute la journée. Là encore, l'objectif est de faire des économies. Dans le magasin Leclerc de Moulins-sur-Allier, la facture d'électricité était de 600 000 euros en 2021. Sans aucun effort sur la consommation, elle serait passée à 1,2 million. Pour aller plus loin, le magasin a même investi dans des panneaux solaires supposés le chauffer tout l'hiver. Enfin, certaines enseignes comme Lidl réfléchissent à des solutions encore plus extrêmes. Par exemple, ils pensent raccourcir les horaires d'ouverture de ces points de vente le matin et le soir. TF1 | Reportage F. Chadeau, N. Chiesa, JF. Drouillet.