Sobriété énergétique : les commerçants s'y mettent

Éteindre toutes les enseignes lumineuses dès la fermeture des magasins. Avec cette mesure, les hypermarchés comptent économiser beaucoup d'énergie. À l'intérieur, l'éclairage sera réduit partout dans les rayons d'ici quelques mois. "On va baisser de 50% l'éclairage de toute la surface de vente avant l'ouverture du consommateur. Lorsque le client sera là, on baissera l'intensité lumineuse de l'ordre de 30%", indique Thierry Cotillard, propriétaire "Intermarché" à Boulogne-Billancourt, président de Perifem. Ce directeur s'engage aussi à éteindre une rôtisserie très énergivore au moment des pics de consommation et à ne déclencher la climatisation que si la température dépasse 25°C au lieu de 22°C aujourd'hui. Les commerçants ne jouent pas encore tous le jeu. Climatiser et laisser la porte grande ouverte, c'est une habitude bien courante même en pleine canicule. À Bourg-en-Bresse, cette pratique est interdite depuis aujourd'hui sur décision de la mairie. Les commerçants s'adaptent, l'infraction sera passible d'une amende de 38 euros. Et quand la décision ne vient pas des autorités, de jeunes militants écologistes s'y mettent. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Buisine, A. Benaouina